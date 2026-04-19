Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, a Firenze, un grosso ramo si è staccato da un pino vicino a una scuola di Santa Maria a Coverciano. Il ramo ha abbattuto alcune strutture nelle vicinanze, provocando danni all’esterno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e rimosso i detriti. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

FIRENZE – Nella notte fra sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, è caduto un ramo da un pino domestico (Pinus pinea) nel giardino della scuola Santa Maria a Coverciano, a Campo di Marte, mentre la scuola e il giardino erano chiusi e vuoti. Il ramo è caduto da una pianta con un tronco di 58 cm e con altezza 11-15 metri. Sul posto sono intervenuti subito i tecnici della Direzione Ambiente e i vigili del fuoco per la rimozione del ramo. La pianta risulta in classe di pericolosità C (moderata), e durante l’ultimo controllo eseguito dal professionista incaricato il 21072025 non era stato disposto nessun intervento di potatura, con prossimo controllo previsto il 21072026.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: cade grosso ramo nella notte nella scuola di Santa Maria a Coverciano. Albero abbattuto

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