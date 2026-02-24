SuperLega ultima chiamata | Trento Modena e Piacenza si giocano il terzo posto nella notte dell’ultima giornata

Trento, Modena e Piacenza cercano di conquistare il terzo posto nella notte dell’ultima giornata di regular season di SuperLega, che si gioca tutta in contemporanea mercoledì 25 febbraio alle 20. Le squadre sono ancora in corsa per un risultato decisivo, con punti in palio importanti per la classifica finale. La partita di questa sera potrebbe cambiare le posizioni definitive prima dei playoff.

La ventiduesima e ultima giornata di regular season di SuperLega si gioca tutta in contemporanea mercoledì 25 febbraio alle 20.30 e concentra praticamente tutte le attenzioni sulla lotta per il terzo posto. Per il resto, i verdetti sono già scritti: la Sir Susa Scai Perugia è certa del primo posto con 55 punti, la Rana Verona è sicura della seconda piazza a quota 48, mentre dalla sesta all’ottava posizione le gerarchie non cambieranno. Ai play-off andranno le prime otto con gli abbinamenti classici ( 1ª-8ª, 2ª-7ª, 3ª-6ª, 4ª-5ª ), mentre la Yuasa Battery Grottazzolina, ultima, è già retrocessa e non ci saranno altre discese di categoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

Piacenza batte Trento nello scontro diretto, Modena vince e sale al terzo posto in SuperlegaPiacenza ha conquistato la vittoria contro Trento grazie a un servizio efficace e a una buona difesa, che hanno messo in difficoltà gli avversari.

Perugia–Trento accende la 18ª giornata di Superlega: è sfida da scudetto! Modena–Piacenza e Milano–Civitanova con vista sui playoffLa 18ª giornata di Superlega si apre con la sfida tra Perugia e Trento, un match che potrebbe influenzare la corsa allo scudetto.

TRENTINO VOLLEY *SUPERLEGA: L’ULTIMA TRASFERTA DELLA STAGIONE REGOLARE NON RISERVA PUNTI, PIACENZA SUPERA 3-1 IN RIMONTA I GIALLOBLÙDi seguito il tabellino dell’incontro valido per il ventunesimo turno di SuperLega Credem Banca 2025/26, giocato questa sera al PalaBancaSport di Piacenza. agenziagiornalisticaopinione.it

Dove vedere in tv la Superlega di volley 2026 oggi: orari partite 22 febbraio, programma, streamingLa 21ª giornata di Superlega 2025-2026, penultima della regular season, può scrivere verdetti pesantissimi in vetta e in coda. Il regolamento è chiaro: le ... oasport.it

SERVIZIO PUBBLICO PER IL TWITTER PROGRAMMA SETTIMANALE: Mercoledi: Ultima Giornata #SuperLega Play Off #CLVolleyW: Milano, Novara, Scandicci Quarti #CevCup: Chieri Semifinale #CevCup: Vallefoglia Sabato: #DelMonteSupercoppa: Trent x.com

VOLLEY SUPERLEGA - Cuneo Volley combatte per oltre due ore ma Padova passa al tie-break nell'ultima giornata casalinga della regular season - facebook.com facebook