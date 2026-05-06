Il Tedx Pordenone si sposta al Verdi e annuncia gli speaker dell' edizione 2026
Il Tedx Pordenone quest'anno si terrà al teatro Verdi, segnando un cambio di location rispetto alle edizioni precedenti. Durante la presentazione degli speaker dell’edizione 2026, Jessica Parutto ha annunciato questa novità, definendola come una “piccola grande rivoluzione” per l’evento. La comunicazione è arrivata con entusiasmo, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sui temi trattati.
“Quest’anno abbiamo incoronato un sogno”, ha detto Jessica Parutto annunciando un cambio di sede che segna di fatto una piccola grande rivoluzione per il Tedx Pordenone. L'evento si svolgerà sabato 9 maggio al teatro Verdi, il palcoscenico dei grandi eventi che per una serata accoglierà piccoli.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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