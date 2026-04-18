TEDx Montella | innovazione e idee per l’Irpinia presentata la prima edizione

Questa mattina a Palazzo Caracciolo è stata annunciata la prima edizione di TEDx Montella, un evento ispirato al modello internazionale TED. L’iniziativa si propone di portare in Irpinia un momento dedicato all’innovazione, alla cultura e allo scambio di idee, offrendo uno spazio nuovo per incontri e discussioni nella regione. L’evento si terrà prossimamente e vedrà coinvolti vari relatori locali e nazionali.

Avellino – Questa mattina, a Palazzo Caracciolo, è stata presentata la prima edizione di TEDx Montella: un appuntamento che prende spunto dal modello internazionale TED e porta, per la prima volta, in Irpinia uno spazio dedicato all’innovazione, alla cultura, allo scambio di idee. Nel motto.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate ‘Premio Marco Gardenghi’ per soliste e solisti jazz, sarà presentata la prima edizioneSabato 11 (ore 15), presso la sede del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, sarà presentata la prima edizione del ‘Premio Marco Gardenghi’ per... Presentata a Vinitaly la prima edizione di Gusto Nobile Basilicata by Merano WineFestivalVERONA – È stata presentata a Vinitaly, presso lo stand della Regione Basilicata, la prima edizione di Gusto Nobile Basilicata by Merano...