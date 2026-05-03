Padulata | la 35esima edizione si sposta al 10 maggio per stare insieme

La 35esima edizione della padulata è stata spostata al 10 maggio. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori, che hanno motivato il cambio di data senza specificare i motivi. Chi ha già acquistato i biglietti potrà utilizzarli per la nuova data senza dover effettuare ulteriori operazioni. Le modalità di gestione dei biglietti sono state annunciate ufficialmente, con dettagli sulle eventuali procedure di rimborso o riconferma.

? Cosa scoprirai Perché gli organizzatori hanno deciso di cambiare la data ufficiale?. Come funzionerà la gestione dei biglietti già acquistati per l'evento?. Chi deve inviare la richiesta per ottenere il rimborso economico?. Cosa cambierà per la comunità con questo nuovo appuntamento sociale?.? In Breve I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data del 10 maggio.. Richieste di rimborso economico tramite l'indirizzo email [email protected].. Organizzazione gestita da Torretta Bike per favorire la socialità nel borgo.. La 35esima edizione della Padulata è stata spostata al 10 maggio per permettere alla comunità di riprendere la propria consueta socialità dopo i periodi difficili trascorsi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padulata: la 35esima edizione si sposta al 10 maggio per stare insieme Notizie correlate Bagnoli Film Festival, la quarta edizione dal 7 al 10 maggioAl via la quarta edizione del Bagnoli Film Festival con anteprime, cinema del reale e concorso di corti. 35esima edizione della la storica iniziativa Trekking col TrenoTrekking col treno è un progetto coordinato da Territorio turistico Bologna- Modena, che ne cura e finanzia la promozione, e CAI sezione di Bologna. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Padulata, la 35esima edizione riprogrammata al 10 maggio; 1° maggio: tutto pronto a Porcari per la 35° Edizione della Padulata, firmata Torretta Bike -; Porcari pedala in attesa del Giro. La 35ª Padulata si tinge di rosa; Porcari pedala in attesa del Giro La 35ª Padulata si tinge di rosa. Tutto pronto a Porcari per la 35esima Padulata: uno degli appuntamenti di ‘Porcari corre col Giro’L'evento celebrerà la corsa rosa con lo slogan Sali in sella, il Giro parte da qui. Il ritrovo è fissato alle 9 del primo maggio in piazza Orsi ... luccaindiretta.it Porcari, la Padulata compie 35 anni e si veste di rosa per il GiroLa Padulata compie 35 anni e, per l’edizione 2026, si prepara a vivere una giornata dal sapore speciale. La storica festa della bicicletta per grandi e piccoli, in programma venerdì (1 maggio) a Porca ... noitv.it Padulata, la 35esima edizione riprogrammata al 10 maggio - facebook.com facebook