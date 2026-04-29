La mozione sul consenso rinviata senza discussione torna in Consiglio comunale Scirri AVS | Tema di estrema rilevanza

La mozione riguardante il disegno di legge sulla violenza sessuale e il consenso, prima firmata dalla consigliera Diana Scirri e sottoscritta da tutti i gruppi di opposizione, tornerà in discussione nel prossimo Consiglio comunale di giovedì. La questione era stata rinviata senza essere trattata durante una precedente seduta, ma ora viene riproposta all’attenzione dell’assemblea. La discussione riguarda temi di grande attualità e rilevanza sociale.

La mozione sul disegno di legge in materia di violenza sessuale e consenso, di cui è prima firmataria la consigliera Diana Scirri e sottoscritta da tutti i gruppi di opposizione, tornerà in discussione nella seduta del Consiglio comunale di giovedì. “Si tratta di un tema di estrema rilevanza, che.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Caso Muezzin, scintille in consiglio comunale. Bartolini: "Inquietante". Scirri (AVS): "E' islamofobia"Un caso di disturbo alla quiete pubblica trasformato in un acceso scontro ideologico sulla laicità dello Stato, la sicurezza e le radici cristiane... Garzaia ex Eridania, Scirri (Alleanza Verdi Sinistra): "Mozione bocciata senza discussione. In aula mancano rispetto e serietà"È stata bocciata la mozione sulla garzaia dell’ex Eridania presentata da Alleanza Verdi Sinistra. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Consiglio comunale. Il programma dei lavori; Consiglio comunale. Il programma dei lavori; Basilicata: Rafforziamo il sostegno abitativo per le donne vittime di violenza. L'emendamento; La Svizzera non deve versare la disoccupazione ai frontalieri. La mozione sul sostegno al libero consenso nei casi di stupro ha diviso le consigliere di Regione LombardiaLa maggioranza di centro-destra in Regione ha bocciato la mozione sul consenso libero e attuale nei reati di violenza sessuale a seguito del ddl Bongiorno. Il Pd denuncia: Donne più sole. Si ... fanpage.it L’Europarlamento chiede una legge Ue sullo stupro basata sull’assenza di consenso. La destra italiana si spaccaPassa con 447 voti la risoluzione che chiede una normativa UE sullo stupro basata sul consenso. Lega astenuta, FdI contrario ... ilfattoquotidiano.it Le scarpe dal peso di 97 grammi, il tema dell'alimentazione, gli allenamenti: l’analisi del record mondiale - facebook.com facebook #Sciogliamoidubbi in tema di #detrazioni per #familiari a #carico. Per il calcolo delle detrazioni #Irpef, può considerarsi a carico il suocero convivente La risposta nella nostra rubrica #LaPostadiFiscoOggi t.ly/niIIw x.com