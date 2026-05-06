Il sottopasso artistico ostaggio di degrado e non solo | il video

“C’è un limite oltre il quale non è più possibile rifugiarsi nelle giustificazioni, nelle rassicurazioni di circostanza o nei richiami a interventi futuri: quel limite, oggi, è stato ampiamente superato dalla condizione in cui versa il sottopassaggio di via Canestrini”. Parole amare quelle del.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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