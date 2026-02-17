Ex scuola Foscolo ostaggio del degrado il comitato di quartiere presenta esposto in prefettura

Il Comitato di quartiere Ferrovieri-Pescatori ha inviato un esposto alla prefetta Clara Vaccaro, denunciando il grave abbandono dell’ex scuola Foscolo, un edificio che si trova in condizioni sempre più precarie e rischia di crollare. La struttura, chiusa da tempo, si riempie di rifiuti e graffiti, attirando episodi di vandalismo ogni settimana. La gente del quartiere chiede interventi immediati per mettere in sicurezza l’area, ormai diventata un punto di degrado.

Un'area di oltre cinquemila metri quadrati abbandonata da quindici anni, tra pericoli per i residenti, cattive frequentazioni e degrado, a due passi da scuole e dal Museo d'arte Alfonso Frangipane Il Comitato di quartiere Ferrovieri-Pescatori ha presentato un esposto alla prefetta Clara Vaccaro per denunciare il grave stato di degrado in cui versa da anni l'area dell'ex scuola Foscolo. Si legge nel post del comitato, "abbiamo inviato in prefettura un esposto per segnalare lo stato di degrado in cui versa da circa quindici (15) anni il sito dell'ex scuola Foscolo. Una situazione di degrado che mortifica l'intero quartiere, che mette a repentaglio la sicurezza dei residenti e dei commercianti ed è una potenziale minaccia per l'incolumità pubblica.