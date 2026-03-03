Sottopasso Ex Benfra il degrado non arretra Modena Civica | Situazione irrisolta

Il sottopasso Ex Benfra a Modena continua a mostrare segni evidenti di abbandono, nonostante gli interventi promessi dal Comune sei mesi fa. Modena Civica denuncia che la condizione di degrado rimane invariata e ancora irrisolta, mantenendo una presenza significativa di sporcizia e incuria. La situazione si trascina senza apparenti miglioramenti, suscitando l'attenzione di chi frequenta l’area.

"Nonostante l'annuncio del Comune risalente allo scorso settembre, ormai sei mesi fa, la situazione di degrado al sottopasso Ex Benfra è di fatto irrisolta. Per venire incontro alle segnalazioni dei cittadini sui bivacchi, l'assessora Camporota aveva comunicato la chiusura notturna dalle 22 alle 6, effettivamente realizzata con l'installazione, seppur precaria, di una catena col lucchetto, ma quella chiusura è di fatto diventata permanente anche nelle ore diurne. Come risposta qualcuno, già da settimane, ha divelto la recinzione del sottopasso, così adesso da un lato dell'ingresso al sottopasso c'è il lucchetto, mentre dall'altra il passaggio è libero".