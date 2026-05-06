In queste settimane, i media dedicano ampio spazio ai sondaggi sulle intenzioni di voto, con aggiornamenti frequenti su televisioni e quotidiani. Il racconto delle tendenze elettorali si concentra sui risultati più recenti, offrendo un quadro in evoluzione dei consensi politici. La copertura si concentra prevalentemente sui dati raccolti, senza commenti o analisi approfondite. La diffusione delle rilevazioni continua a caratterizzare il dibattito pubblico.

Stoico Enrico Mentana. Anche l’altro ieri sera, lunedì 4 maggio, ha dato puntuale lettura - in verità, con l’aria di chi sbrigava una pratica più per dovere che per piacere (ma forse andava di fretta perché era in ritardo sui tempi della scaletta) - dei risultati del sondaggio settimanale che per il TgLa7 realizza Swg. Tutto un balletto di zeri. +0 virgola, -0 virgola. Forza Italia di Antonio Tajani perde lo 0,2% planando al 7,5. Avs, l’Alleanza Verdi e Sinistra del Gatto & il Gatto, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, conquista uno 0,2 salendo al 6,9. E i partiti più grandi? Fratelli d’Italia è sempre primo con il 28,8%, in discesa di uno 0,3 rispetto al 27 aprile.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il «sorpassino» del campo largo fa imbottire i media di sondaggi

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