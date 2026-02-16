Sondaggi politici la rimonta del campo largo | ha quasi raggiunto il centrodestra
Secondo gli ultimi sondaggi, il centrodestra e il campo largo si avvicinano, portando a un equilibrio tra le due coalizioni. Questo risultato deriva da un aumento del consenso verso il fronte moderato, che ha conquistato più consensi rispetto alle settimane scorse. Nel frattempo, il governo registra un calo di fiducia tra gli italiani, mentre cresce anche il numero di persone che si oppongono al referendum sulla giustizia.
Il centrodestra e il campo largo sono ormai quasi alla pari. E le cattive notizie per l’attuale maggioranza non finiscono qua, perché gli ultimi sondaggi fanno segnare un calo della fiducia nel governo (molto bassa) e registrano anche la rimonta del No al referendum sulla giustizia. Tre grane, evidenziate dalla rilevazione di Emg per il Tg3, per il governo Meloni. Da una parte c’è il calo dei consensi, legato anche alla fuoriuscita di Roberto Vannacci dalla Lega e dalla maggioranza, ma dall’altra c’è pure il referendum, il cui risultato appare oggi tutt’altro che scontato. Sondaggi elettorali, centrodestra e campo largo quasi alla pari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Sondaggi politici, cala tutto il centrodestra, rimonta il campo largo: chi arriva primo fra i partiti
I sondaggi politici mostrano un calo di consenso per tutto il centrodestra, che ora si ferma al 47,7%.
Sondaggi politici, ora centrodestra e campo largo sono quasi pari: quanta distanza c’è tra i partiti
Secondo l'ultimo sondaggio di YouTrend, il gap tra centrodestra e campo largo è di meno di mezzo punto percentuale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il no in rimonta, l'incognita affluenza: cosa dicono i sondaggi sul referendum Giustizia a poco più di un mese dal voto; Sondaggi politici, la Lega crolla dopo l'addio di Vannacci: il campo largo si avvicina alla rimonta; Referendum Giustizia, ultimi sondaggi: il No rimonta ed esito sempre più incerto; Referendum Giustizia, No in vantaggio (ma la partita è tutta da giocare): ecco perché l'affluenza può fare la differenza.
Sondaggi politici, la Lega crolla dopo l’addio di Vannacci: il campo largo si avvicina alla rimontaLa Lega è in netto calo di consensi, presumibilmente a causa della nascita del nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro nazionale, che arriva al 3,9% ... fanpage.it
Referendum Giustizia, ultimi sondaggi: il No rimonta ed esito sempre più incertoNel referendum sulla Giustizia la differenza la farà l’affluenza: il poco interesse spinge il NO mentre una corsa alle urne premierebbe il SÌ ... quifinanza.it
Sondaggi politici, le intenzioni di voto: cala Fratelli d’Italia, stabile il Pd | DATI - facebook.com facebook
Sondaggi politici elettorali: chi vincerà il referendum sulla Giustizia dopo le parole di Gratteri, i partiti nell'ultima Supermedia x.com