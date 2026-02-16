Sondaggi politici la rimonta del campo largo | ha quasi raggiunto il centrodestra

Secondo gli ultimi sondaggi, il centrodestra e il campo largo si avvicinano, portando a un equilibrio tra le due coalizioni. Questo risultato deriva da un aumento del consenso verso il fronte moderato, che ha conquistato più consensi rispetto alle settimane scorse. Nel frattempo, il governo registra un calo di fiducia tra gli italiani, mentre cresce anche il numero di persone che si oppongono al referendum sulla giustizia.

Il centrodestra e il campo largo sono ormai quasi alla pari. E le cattive notizie per l’attuale maggioranza non finiscono qua, perché gli ultimi sondaggi fanno segnare un calo della fiducia nel governo (molto bassa) e registrano anche la rimonta del No al referendum sulla giustizia. Tre grane, evidenziate dalla rilevazione di Emg per il Tg3, per il governo Meloni. Da una parte c’è il calo dei consensi, legato anche alla fuoriuscita di Roberto Vannacci dalla Lega e dalla maggioranza, ma dall’altra c’è pure il referendum, il cui risultato appare oggi tutt’altro che scontato. Sondaggi elettorali, centrodestra e campo largo quasi alla pari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

I sondaggi politici mostrano un calo di consenso per tutto il centrodestra, che ora si ferma al 47,7%.

Secondo l'ultimo sondaggio di YouTrend, il gap tra centrodestra e campo largo è di meno di mezzo punto percentuale.

