sondaggi politici sorpasso del campo largo sul centrodestra

Dopo il referendum costituzionale che ha visto prevalere il No, la prima Supermedia AgiYoutrend registra un sorpasso del campo largo, composto da partiti come il Pd, il Movimento 5 Stelle, Azione-Italia Viva e +Europa, rispetto al centrodestra. La rilevazione fotografa le intenzioni di voto degli italiani in un momento di cambiamenti politici e di confronto tra le coalizioni.

La prima Supermedia AgiYoutrend dopo il referendum costituzionale che ha visto la vittoria del No, e dunque dell’opposizione, fotografa il sorpasso del campo largo (Pd-M5s-Avs-Iv e +E) sul centrodestra. In termini aggregati, l’attuale coalizione di governo mette insieme un 44,6 per cento, perdendo mezzo punto percentuale. Il campo largo si spinge invece al 45,4 per cento, guadagnando quasi un punto (+0,9). #Supermedia Youtrend per @AgenziaItalia dei sondaggi (e variazione rispetto al 5 marzo): FdI 28,2% (-0,6)? PD 21,8% (+0,2)? M5S 13,2% (+0,8) FI 8,9% (+0,2) AVS 6,7% (=) Lega 6,3% (-0,2) FN 3,6% (+0,4) Azione 3,0% (-0,3) IV 2,2% (=) +E 1,5% (-0,1) NM 1,2% (+0,1) pic. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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