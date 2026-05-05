L’Arsenal è in finale di Champions League! Eliminato l’Atletico Madrid

Da sportface.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Arsenal ha conquistato la finale di Champions League dopo aver superato l’Atletico Madrid in una partita molto attesa. La sfida si è conclusa con una vittoria di misura per i londinesi, che hanno ottenuto così l’accesso all’ultimo atto della competizione europea. La partita si è svolta in un clima di grande tensione e ha attirato l’attenzione di molti appassionati di calcio in tutto il mondo.

L’Arsenal è riuscito ad avere la meglio di misura sull’Atletico Madrid: i londinesi hanno strappato il pass per la finale di Champions League Era una delle notti più importanti dell’anno nel calcio mondiale e non ha tradito di sicuro le aspettative. Arsenal e Atletico Madrid si sfidavano sul campo a Londra nella semifinale di ritorno di Champions League, ma solo una di loro oggi poteva guadagnarsi la finale. Alla fine, ad avere la meglio sono stati i Gunners dopo una prova attenta e di grande qualità. L’andata era terminata con il punteggio di 1-1 e aveva dimostrato un sostanziale equilibrio tra le due squadre. Non è facile per nessuno affrontare un Atletico sempre ben messo in campo e dalle buone qualità offensive.🔗 Leggi su Sportface.it

Thierry Henry reacts to Arsenal's Champions League draw with Atletico Madrid | UCL Today

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