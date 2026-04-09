Sogno di una notte di mezza estate l’Étoile Ballet Theatre chiude la Stagione Danza del Municipale

La stagione danza del Teatro Municipale di Piacenza si conclude domenica 12 aprile alle 16 con lo spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate”. Si tratta di una nuova produzione della compagnia locale Étoile Ballet Theatre, con le coreografie di Ines Albertini e Walter Angelini. La rappresentazione porta in scena un balletto ispirato all’opera di William Shakespeare, interpretato da danzatori della compagnia.

Si conclude domenica 12 aprile alle 16 la Stagione Danza del Teatro Municipale di Piacenza, con il balletto “Sogno di una notte di mezza estate”, nuova produzione della compagnia piacentina Étoile Ballet Theatre, nella messa in scena e con le coreografie di Ines Albertini e Walter Angelini. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Accademia Filarmonica: sul palco del Palcultura arriva "Sogno di una notte di mezza estate"Per l'Accademia Filarmonica di Messina in scena, domenica 22 febbraio alle ore 18 al Palacultura, Sogno di una notte di mezza estate di William...

Temi più discussi: Stagione Danza – Sogno di una notte di mezza estate; ‘Sogno di una notte di mezza sbornia’ al Teatro Il Piccolo di Cava; Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, di resistenza e paura. | Dream Core è il nuovo singolo del Klimt1918; Shakespeare tra sogno e realtà: doppio appuntamento al Collegio Rosmini di Domodossola.

Sogno di una notte di mezza estate di Daniele Salvo inaugura la nuova stagione teatrale del Teatro PetrarcaArezzo, 14 novembre 2025 – Sarà la nuova produzione teatrale Sogno di una notte di mezza estate ad inaugurare la stagione 2025/2026 del Teatro Petrarca di Arezzo giovedì 20 novembre alle ore 21, con ... lanazione.it

Sogno di una notte… tutta da ridere. La voce di Superquark ci riprova a teatroDomenico Strati, il Mimmo che ha narrato fuori campo le trasmissioni cult di scienza e viaggi la sua terza fatica da regista. Ed è ancora sfida a Shakesperare con tre storie che si intrecciano: una ... affaritaliani.it

Il sogno di #Giovanardi: “Vorrei vedere #Guardiola al #Milan con #Maldini. #Allegri è simpatico, ma il gioco…” #SempreMilan #ACMilan x.com

Il sogno diventa realtà: IL NOSTRO PROSSIMO VIAGGIO DI GRUPPO SARÀ IN ARGENTINA, PER VEDERE IL SUPERCLÁSICO! Negli ultimi 6 mesi abbiamo portato 80 di voi a vedere il Boca Juniors dal vivo nello stadio dei sogni. Ma questa volta sarà - facebook.com facebook