Il sindaco Mastella incontra i capigruppo di maggioranza | Avanti con serenità e determinazione

Il sindaco di Benevento ha incontrato i capigruppo di maggioranza, ribadendo la volontà di proseguire con serenità e determinazione. Durante l'incontro, è stata confermata la fiducia all'amministrazione e sono stati discussi i progetti legati al PNRR, alle opere pubbliche e alla chiusura del dissesto finanziario. La maggioranza si è mostrata compatta nel sostenere le prossime iniziative dell'esecutivo locale.

A Benevento la maggioranza conferma piena fiducia al sindaco Mastella e rilancia l’azione amministrativa tra PNRR, opere pubbliche e chiusura del dissesto finanziario.. Il sindaco Clemente Mastella ha incontrato stamane i capigruppo di maggioranza per una ricognizione politico-programmatica in visto dell’ultimo anno di consiliatura. Nel corso della riunione, i capigruppo hanno ribadito al Sindaco piena fiducia politica nell’operato dell’Amministrazione e hanno concordato una unitaria e compatta linea d’azione per portare a termine il programma di mandato e completare la trasformazione migliorativa della Città con opere che cambieranno in meglio il volto della città.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Il sindaco Mastella incontra i capigruppo di maggioranza: “Avanti con serenità e determinazione” Notizie correlate Benevento, Mastella riunisce la maggioranza: “Avanti compatti nell’ultimo anno di consiliatura”Il sindaco Clemente Mastella ha incontrato stamane i capigruppo di maggioranza per una ricognizione politico-programmatica in vista dell’ultimo anno... Gli 80 anni Agesci, il sindaco Mastella incontra i rappresentanti dell’associazioneTempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella ha incontrato stamane tre rappresentanti dell’Agesci (Associazione Guide e Scouts Cattolici... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il sindaco Mastella incontra i capigruppo di maggioranza: Avanti con serenità; Benevento, Mastella riunisce la maggioranza: Avanti compatti nell’ultimo anno di consiliatura; Mastella prova a serrare i ranghi, incontro con i capigruppo di maggioranza: Avanti con serenità e determinazione; PRESIDENTE E CONSIGLIERI PROVINCIALI INCONTRANO GLI OPERAI DELLA FORESTAZIONE. Tangenti al Comune di Benevento, l’impronta del partito-municipio di Mastella Noi di CentroTre indagati, tutti associabili al movimento del sindaco Mastella e a una kermesse di partito poco prima delle elezioni regionali ... ilfattoquotidiano.it Maltrattamenti all'asilo nido, Mastella: «Fatti inaccettabili»«Sono amareggiato per le gravi accuse di maltrattamenti ai danni di bambini che riguardano un asilo nido della mia città mi rattrista oltremodo, da uomo di fede, che le indagini siano a carico di un ... ilmattino.it