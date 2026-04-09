Gli 80 anni Agesci il sindaco Mastella incontra i rappresentanti dell’associazione

Stamattina il sindaco ha incontrato tre rappresentanti dell’Agesci, l’associazione delle Guide e Scouts Cattolici Italiani, in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni dell’associazione. Presenti Simone Razzano e Elvira Muccio, responsabili di zona, e Daniele Paradiso, assistente ecclesiastico. L’incontro si è svolto presso il municipio e ha visto la partecipazione di diverse persone legate all’associazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco Clemente Mastella ha incontrato stamane tre rappresentanti dell’Agesci (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani): Simone Razzano (responsabile di zona), Elvira Muccio (responsabile di zona) e Daniele Paradiso (assistente ecclesiastico). Oggetto del colloquio, l’invito al sindaco Mastella per la tre giorni (24-25-26 aprile) che – a piazza Roma – sarà dedicata all’anniversario degli 80 anni dell’Agesci e che è anticipata da una mostra sullo scoutismo in zona Samnium visitabile, a partire da domani quando è in programma l’inaugurazione, presso i locali Benevento in Mostra. Il sindaco ha manifestato piena disponibilità a sostenere l’associazione e condiviso la possibilità di intitolare al mondo degli scouts uno spazio pubblico in città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gli 80 anni Agesci, il sindaco Mastella incontra i rappresentanti dell’associazione Leggi anche: Cinisello, gruppo Scout Agesci. L’associazione compie 80 anni Leggi anche: L'associazione nazionale magistrati ricorda gli 80 anni del suffragio femminile