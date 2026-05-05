Il sindaco di Benevento ha convocato la maggioranza per un incontro durante il quale sono stati confermati i gruppi di supporto e si è discusso delle prossime attività amministrative. Durante l'incontro sono stati affrontati temi come il Pnrr, il depuratore e la gestione del dissesto. I capigruppo hanno ribadito la fiducia nel percorso iniziato e hanno sottolineato la volontà di proseguire uniti fino alla fine della consiliatura.

Il sindaco Clemente Mastella ha incontrato stamane i capigruppo di maggioranza per una ricognizione politico-programmatica in vista dell’ultimo anno di consiliatura. Il programma Pnrr, il Prius e la mole di investimenti già realizzati e in fase di attuazione rappresentano, secondo quanto emerso, uno stimolo a proseguire con determinazione e serenità nell’azione amministrativa. Sul piano politico, nel corso dell’incontro sono stati stigmatizzati atteggiamenti definiti strumentali da parte della minoranza, sia in Aula che sui media. È stato inoltre ribadito che, pur senza coltivare logiche di autosufficienza, le porte del dialogo restano...🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Benevento, Mastella riunisce la maggioranza: “Avanti compatti nell’ultimo anno di consiliatura”

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