Scuola e imprese più vicine | gli studenti del Saraceno-Romegialli di Morbegno incontrano Federalberghi Sondrio

Protagonisti oltre 70 studenti delle classi terze dell’indirizzo “Amministrazione, finanza, marketing e turismo”, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con il mondo dell’impresa turistica locale Avvicinare il mondo della scuola alle imprese del territorio, offrendo ai giovani strumenti concreti per orientarsi nel futuro professionale. È questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto nella mattinata di mercoledì 25 febbraio nell’Aula Magna dell’Istituto Saraceno-Romegialli di Morbegno. Protagonisti oltre 70 studenti delle classi terze dell’indirizzo “Amministrazione, finanza, marketing e turismo”, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con il mondo dell’impresa turistica locale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Mercato Saraceno, premiati gli studenti più meritevoliDomenica scorsa, la sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi, ha consegnato un attestato di merito a tre studenti e tre studentesse della scuola...

La scuola e il mondo del lavoro. Le aziende del settore turistico incontrano gli studenti del Casini‘La scuola incontra il lavoro’: 24 aziende e imprenditori del settore del turismo incontreranno gli studenti dell’Istituto alberghiero ’Casini’ di...

Temi più discussi: Valditara: con il 4+2 scuole e imprese più vicine; Valditara: iscrizioni straordinarie al percorso 4+2. Firmato il Protocollo 2026 con Confindustria Moda; Il diploma che vale più della laurea: il 93% trova subito lavoro. Ed è gratis; Riforma 4+2, scatta il boom di iscrizioni: ecco perché migliaia di studenti stanno scegliendo la nuova scuola.

Valditara: con il 4+2 scuole e imprese più vicineProtocollo con Confindustria Moda e Confindustria Accessori Moda: si rafforza l’alleanza per una formazione all’avanguardia connessa a innovazione, impresa e dimensione globale. ilsole24ore.com

Scuola e imprese, il lavoro passa da un’alleanza sempre più forteORIENTAMENTO. Il «Rapporto scuola-azienda 2025» mostra che il 97% delle scuole vuole collaborare con le imprese e che il 70% dei prof preferisce progetti di livello locale. Ma oggi solo il 17% delle ... ecodibergamo.it

Albergatori in cattedra a Morbegno. Lezione speciale all’Istituto “Saraceno-Romegialli”. Oltre 70 studenti dell’indirizzo “Amministrazione, finanza, marketing e turismo” hanno partecipato all’incontro con Federalberghi-Confcommercio e Adecco #tsn #newson - facebook.com facebook