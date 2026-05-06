Il rogo del Monte Faeta | Il sistema ha dimostrato efficienza

Da lanazione.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato sul Monte Faeta, durato cinque giorni e coinvolgendo circa 800 volontari e operai forestali. Sono state evacuate 3.500 persone e sono andati perduti 660 ettari di terreno all’interno di un’area di circa 20 chilometri. Le operazioni di spegnimento hanno visto l’impiego di numerosi mezzi e risorse, con il sistema di intervento che è stato giudicato efficace dalle autorità.

Cinque giorni di fuoco vivo, 800 volontari e operai forestali in azione, 3500 persone sfollate, 660 ettari in fiamme in un perimetro di 20 chilometri. Sono questi i numeri definitivi del rogo che ha devastato il Monte Faeta e per il quale il presidente della Regione Eugenio Giani e il sottosegretario Bernard Dika vogliono ringraziare tutta l’organizzazione antincendi boschivi coordinata da circa un centinaio di direttori delle operazioni di spegnimento di Regione e degli enti locali e dalla Sala operativa. "Desidero ringraziare ogni singolo operatore e volontario – dicono – per la dedizione, la professionalità e il coraggio dimostrati in condizioni estremamente difficili.🔗 Leggi su Lanazione.it

il rogo del monte faeta il sistema ha dimostrato efficienza
© Lanazione.it - Il rogo del Monte Faeta: "Il sistema ha dimostrato efficienza"

Notizie correlate

Monte Faeta, il dopo incendio visto dall’alto: le cicatrici del rogoLe immagini aeree documentano l’estensione dei danni dopo l’incendio che ha colpito le valli di Asciano: ettari di bosco bruciati, versanti anneriti...

Fiamme sul monte Faeta, il rogo minaccia le abitazioniAGI - L'incendio del monte Faeta è ancora attivo e resta alta l'allerta al confine tra le province di Lucca e Pisa nei territori di Santa Maria del...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia sono rientrati a casa; Rogo sul monte Faeta, indagati due uomini; Incendio sul monte Faeta, indagati due giardinieri. FOTO; Rogo sul monte Faeta, indagati due operai agricoli per incendio colposo.

monte faeta il rogo del monteIl rogo del Monte Faeta: Il sistema ha dimostrato efficienzaIl bilancio della Regione: cinque giorni di fuoco vivo, 800 volontari e operai forestali in azione 3500 persone sfollate, 660 ettari in fiamme in un perimetro di 20 chilometri. Caso unico in aprile. lanazione.it

monte faeta il rogo del monteRogo sul Monte Faeta, due giardinieri confessano: Siamo stati noi, indagati per incendio colposoSono entrambi indagati e l'accusa sarebbe incendio colposo. Il rogo che sul Monte Faeta ha devastato oltre 700 ettari e costretto centinaia di persone ... fanpage.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.