Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato sul Monte Faeta, durato cinque giorni e coinvolgendo circa 800 volontari e operai forestali. Sono state evacuate 3.500 persone e sono andati perduti 660 ettari di terreno all’interno di un’area di circa 20 chilometri. Le operazioni di spegnimento hanno visto l’impiego di numerosi mezzi e risorse, con il sistema di intervento che è stato giudicato efficace dalle autorità.

Cinque giorni di fuoco vivo, 800 volontari e operai forestali in azione, 3500 persone sfollate, 660 ettari in fiamme in un perimetro di 20 chilometri. Sono questi i numeri definitivi del rogo che ha devastato il Monte Faeta e per il quale il presidente della Regione Eugenio Giani e il sottosegretario Bernard Dika vogliono ringraziare tutta l’organizzazione antincendi boschivi coordinata da circa un centinaio di direttori delle operazioni di spegnimento di Regione e degli enti locali e dalla Sala operativa. "Desidero ringraziare ogni singolo operatore e volontario – dicono – per la dedizione, la professionalità e il coraggio dimostrati in condizioni estremamente difficili.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il rogo del Monte Faeta: "Il sistema ha dimostrato efficienza"

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