Domani scatta la domenica ecologica | ecco le auto che non possono circolare

Domani, 15 marzo, si svolge la prima domenica ecologica dell'anno a Parma. Tra le 8:30 e le 18:30, le auto che circolano all’interno dell’anello delle tangenziali sono soggette a restrizioni. La misura, adottata dal Comune, fa parte delle iniziative previste dal nuovo Piano Aria Integrato Regionale per limitare l’inquinamento atmosferico. La circolazione di alcuni veicoli sarà quindi vietata in questa fascia oraria.

Le domeniche ecologiche sono previste ogni domenica fino al 31 marzo 2026. 1) veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 9869A CE e successive o alla direttiva 9996A CE e successive; 2) veicoli alimentati a GPLbenzina o metanobenzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 9869A CE e successive o alla direttiva 9996A CE e successive; 3) veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 7152007*6922008 (Euro 6 A o Euro 6 B); 5) motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 200377CE e successive. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

Domenica ecologica a Roma il 18 gennaio: orari del blocco traffico, strade e quali auto possono circolareIl 18 gennaio, per la prima domenica ecologica del 2026, la Ztl Fascia Verde di Roma sarà interdetta ai veicoli con motori endotermici dalle 7.

Domenica ecologica a Roma il 22 febbraio: orari del blocco traffico, strade e quali auto possono circolareIl 22 febbraio per la penultima domenica ecologica del 2026 la Ztl Fascia Verde di Roma sarà interdetta ai veicoli con motori endotermici dalle 7.

Approfondimenti e contenuti su Domani scatta

Temi più discussi: Reggina, giornata di riflessione, da domani scatta la missione Igea; Domani a Saluzzo scatta il Terres Monviso Outdoor Festival: tre giorni tra montagna, sport e turismo sostenibile; Domani a Saluzzo scatta il Terres Monviso Outdoor Festival: tre giorni tra montagna, sport e turismo sostenibile; A Bari Centrale la stazione è spettrale: al via i lavori, scatta lo stop di 72 ore FOTO.

Reggina, giornata di riflessione, da domani scatta la missione IgeaLa pausa del campionato offre agli amaranto la possibilità di tirare il fiato e preparare al meglio la decisiva sfida di domenica prossima Barcellona ... msn.com

Domani a Saluzzo scatta il Terres Monviso Outdoor Festival: tre giorni tra montagna, sport e turismo sostenibileDomani a Saluzzo scatta il Terres Monviso Outdoor Festival: tre giorni tra montagna, sport e turismo sostenibile negli spazi de Il quartiere ... ideawebtv.it

Scatta domani la Final Four di A2 al PalaFlaminio di Rimini. La Valtur a caccia del riscatto dopo l’ultimo stop in campionato - facebook.com facebook

Bollettino Liberiamo l'aria del 4 marzo 2026. Da domani scatta l'allerta smog in tutta la Regione Le misure emergenziali rimarranno in vigore fino a venerdì 6 marzo arpae.it/it/temi-ambien… x.com