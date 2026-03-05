Circolo privato nel centro di Foggia è ritrovo di pregiudicati | scatta la sospensione della licenza

Un circolo privato nel centro di Foggia è stato chiuso temporaneamente con una sospensione di 15 giorni della licenza. Il provvedimento è stato notificato al titolare dell’attività ed è stato adottato ai sensi di una specifica normativa. L’operazione è stata condotta in seguito a verifiche che hanno evidenziato la presenza di persone con precedenti penali all’interno del locale.

nel centro storico di Foggia è stato notificato al titolare di un noto circolo il provvedimento di sospensione di 15 giorni della licenza, adottato ex art. 100 T.U.L.P.S. dal questore di Foggia. Nel dettalgio, è stato notificato al titolare di un noto circolo il provvedimento di sospensione di 15 giorni della licenza, adottato ex art. 100 T.U.L.P.S. dal questore di Foggia. All’esito di innumerevoli controlli effettuati nell’ambito degli innumerevoli servizi straordinari di controllo del territorio coordinati dalla questura di Foggia si è appurato come il circolo fosse luogo di abituale ritrovo di soggetti pregiudicati. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Spaccio e ritrovo di pregiudicati in un bar di Conversano vicino Bari, scatta la sospensione per 15 giorniUn bar ha ricevuto un decreto con chiusura per 15 giorni nel centro abitato di Conversano, dopo che il locale è stato individuato come punto di...

La licenza del bar Paladin Giuseppina di Milano è stata sospesa per 15 giorni, era ritrovo di pregiudicatiLa licenza del Bar Paladin Giuseppina, noto anche come “Umbertino e il Baffo” situato in Corso di Porta Ticinese a Milano, è stata sospesa per 15...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Circolo privato.

Temi più discussi: Ispettori nel circolo privato: manca la Scia, scatta sanzione di 5mila euro dopo il ricorso rigettato - FoggiaToday; Falconara / Disposta la chiusura di cinque giorni per un circolo privato; Parità di genere, scienza, salari bassi e risorse per le università: inaugurato l'anno accademico di Unisalento; Irregolarità e clienti senza tessera: il questore chiude un circolo privato.

Nel circolo privato dj, musica a tutto volume e porte d’emergenza chiuse coi chiavistelli: sequestroNei giorni scorsi, gli agenti della Divisione polizia amministrativa e dei commissariati di Nardò e Otranto, assieme ai vigili del fuoco, Asl Lecce e Ispettorato del lavoro, hanno effettuato controlli ... lecceprima.it

Taranto, troppi pregiudicati nel circolo privato: sospesa attività in centroTARANTO - La polizia ha sospeso l'attività di un club privato nella centralissima via Mazzini, a Taranto. Una decina i controlli effettuati nell’arco di un anno che hanno evidenziato la costante ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Scoperta in pieno centro città un’attività di spaccio gestita da un 44enne tarantino che faceva la spola tra il suo appartamento ed un circolo privato distante qualche isolato. Sequestrate numerose dosi di cocaina e 50 cartucce cal. 7.65. Per il presunto spacciat - facebook.com facebook

Ispettori nel circolo privato: manca la Scia, scatta sanzione di 5mila euro dopo il ricorso rigettato x.com