Sony ha presentato due nuovi giradischi Bluetooth, il PS-LX3BT e il PS-LX5BT, che si rivolgono a chi desidera ascoltare i vinili con tecnologia wireless. I modelli sono stati progettati con l’obiettivo di offrire facilità d’uso e compatibilità con dispositivi moderni. Entrambi i dispositivi sono stati annunciati come parte del ritorno dell’azienda nel mercato dei giradischi con funzionalità senza fili.

Sony torna sul mercato dei giradischi Bluetooth con due nuovi modelli, il PS-LX3BT e il PS-LX5BT, progettati si avvicina al mondo del vinile cercando semplicità e tecnologia wireless. Dopo sette anni di assenza in questa specifica categoria, l’azienda giapponese rinnova la propria offerta sostituendo il precedente e molto apprezzato PS-LX310BT. L’evoluzione del plug-and-play per i nuovi appassionati. La nuova proposta commerciale si divide in due fasce di prezzo: 399,99 dollari per il modello base PS-LX3BT e 499,99 dollari per la versione superiore PS-LX5BT. Entrambi i dispositivi puntano a colmare il vuoto lasciato dal vecchio PS-LX310BT, un apparecchio che ha dominato la scena grazie alla facilità di configurazione e al design minimale, spesso venduto sotto la soglia dei 200 dollari nei periodi di offerta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sony rilancia il vinile: arrivano i nuovi giradischi Bluetooth

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