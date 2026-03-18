Nel 2026 il mercato dei dischi in vinile sta vivendo un momento di espansione inatteso, con vendite in aumento rispetto agli anni precedenti. Nonostante la tendenza globale verso la digitalizzazione, i negozi e le case discografiche segnalano una domanda crescente di prodotti analogici. Questa situazione si verifica in diversi paesi, dove i negozi specializzati registrano un incremento di clienti e di copie vendute.

Roma, 18 marzo 2026 – Mentre il mondo corre verso una dematerializzazione sempre più spinta, il mercato dei dischi in vinile sta vivendo nel 2026 una stagione di crescita che sfida ogni previsione. Quello che dieci anni fa sembrava un semplice ritorno nostalgico per appassionati “agée” si è trasformato in un ecosistema economico solido e diversificato, capace di generare un giro d'affari globale che ha superato i 2,5 miliardi di dollari. Ma cosa rende il vinile un business così redditizio oggi? La risposta risiede in un mix di psicologia del consumo, strategie di marketing delle major e l'emergere del disco come vero e proprio bene rifugio. La Generazione Z e il possesso fisico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il business del vinile nel 2026: perché l'analogico è la “nuova” moda

Articoli correlati

Leggi anche: Courreges Gonna Mini Vinile: stile anni ’60 o moda attuale?

Il business del giardinaggio diventa "social": Vigorplant affida all'agenzia forlivese la nuova strategia digitaleVigorplant, azienda di riferimento in Italia nella produzione di terricci per il giardinaggio sia hobbistico che professionale, rinnova la propria...

Aggiornamenti e notizie su Il business del vinile nel 2026 perché...

Temi più discussi: Discografia, il business supera per la prima volta il box office del cinema; Vinili, nel 2025 record di vendite: chi è la popstar che ha salvato il disco a 33 giri; L’industria musicale ha guadagnato la cifra file di 11,5 miliardi di dollari lo scorso anno, aiutata dal vinile e da Taylor Swift; Vinile Range Rover Classic Remastered: il restomod di lusso nasce a Maranello.

Vinile, ricavi record negli USA: superato il miliardo per la prima volta in oltre 40 anniIl vinile negli USA supera il miliardo di dollari di ricavi nel 2025, trainato da Taylor Swift e altri artisti ... it.blastingnews.com

La rinascita dei vinili vale miliardi di dollariNegli Stati Uniti i ricavi generati dalla vendita di dischi in vinile hanno oltrepassato la soglia del miliardo di dollari, confermando una tendenza ormai consolidata nel mercato musicale. Questo risu ... rockol.it

Si tratta di un fenomeno globale e le Filippine sono il centro del "business" - facebook.com facebook

Come nasce un business vincente x.com