Il risiko bancario non può essere pagato dalle imprese

I risultati del primo trimestre di Unicredit e Banco Bpm mostrano performance positive, offrendo una visione ottimistica sul settore bancario italiano. Tuttavia, si segnala che le imprese non devono sostenere i costi di eventuali rischi o perdite legati a decisioni di mercato o a operazioni bancarie. Resta quindi importante mantenere un equilibrio tra le risorse delle banche e le esigenze delle aziende che operano nel Paese.

A leggere i brillanti risultati del primo trimestre dell’anno di Unicredit e di Banco Bpm si apre un orizzonte sereno che serve all’Italia e alla tenuta del sistema bancario nel finanziare il sistema imprenditoriale nostrano. Un sistema socioeconomico, il nostro, che incontrerà ben presto la problematica del sostegno finanziario alle micro imprese, che non mi stancherò mai di ripeterlo sono oltre 4,7 milioni su un totale di 5 milioni di partite iva e occupano circa 14 milioni di addetti. Una loro debacle a causa del surplus dei costi energetici, del calo della domanda dovuta a stagflazione, della difficoltà ad ottenere, o anche solo mantenere, gli attuali status di concessione da parte del sistema bancario, a causa di un merito creditizio appena sufficiente, si ripercuoterebbe pesantemente su tutta l’economia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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