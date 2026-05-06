Il rifugio di lavoratori e polemiche Cisl e Uil attaccano | Noi esclusi

Il rifugio di lavoratori è al centro di recenti polemiche dopo che rappresentanti di Cisl e Uil hanno criticato il comune di Campi, affermando di essere stati esclusi da alcune decisioni. Fabio Franchi, segretario generale della Cisl Firenze e Prato, e Leonardo Mugnanini, della Uil Toscana, hanno espresso il loro disappunto in merito alla mancanza di coinvolgimento nelle discussioni riguardanti il progetto. La questione ha suscitato reazioni tra i sindacalisti.

‘Prima sosta’, ma anche prima polemica. E’ una ‘bacchettata sulle mani’ quella che Fabio Franchi (segretario generale Cisl Firenze e Prato) e Leonardo Mugnanini (Uil Toscana) tirano al comune di Campi. Reo di essersi interfacciato soltanto con la Cgil nell’apertura di quello che è stato definito come un ‘rifugio’ per i lavoratori precari della Piana, ‘Prima sosta’ appunto. "Ben vengano determinati servizi, perché questo è un territorio che ne ha bisogno - puntualizzano -, ma non escludendo due sigle sindacali". Per poi spiegare: "All’inizio di marzo eravamo stati messi a conoscenza di un accordo finalizzato all’apertura di un punto di informazione e consulenza per i rider".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il rifugio di lavoratori e polemiche. Cisl e Uil attaccano: "Noi esclusi" Notizie correlate K2b, Cisl Uil Arezzo: “Esclusi dalla presentazione nonostante l’accordo di fusione firmato”Arezzo, 13 marzo 2026 – Le sigle confederali CISL e UIL di Arezzo, insieme alle categorie contrattualmente competenti, prendono atto che in occasione... K2B, CISL e UIL Arezzo: “Esclusi dalla presentazione nonostante l’accordo di fusione firmato”Arezzo, 14 marzo 2026 – Le sigle confederali CISL e UIL di Arezzo, insieme alle categorie contrattualmente competenti, prendono atto che in occasione... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Il rifugio di lavoratori e polemiche. Cisl e Uil attaccano: Noi esclusi; Sicurezza sul lavoro, a Rimini impennata di denunce. Cisl: Servono azioni concrete. Il rifugio di lavoratori e polemiche. Cisl e Uil attaccano: Noi esclusiPiovono critiche sul tetto della ’Prima sosta’, lo spazio da poco inaugurato dal Comune e dalla Cgil. Gli altri due sindacati: Doveva essere una casa per i rider, così non è stato. Ci hanno lasciato ... lanazione.it Il rifugio dei rider: nasce Prima Sosta, presidio contro la precarietà del lavoro nella PianaUno spazio gratuito per chi lavora nelle consegne e nel precariato. Una risposta concreta a chi ogni giorno lavora senza tutele e senza pause ... firenzetoday.it Enna, la Cisl lancia il “Patto per Enna” ai candidati sindaco per rilanciare lavoro, sviluppo e coesione sociale https://www.dedalomultimedia.org/sezioni/sindacale/34062-enna-la-cisl-lancia-il-patto-per-enna-ai-candidati-sindaco-per-rilanciare-lavoro-sviluppo- - facebook.com facebook #Bruxelles, una delegazione della Filca-Cisl #Lazio, guidata dal SG Francesco Agostini, è in visita al #ParlamentoEuropeo. Oggi incontro con l'europarlamentare Francesco Torselli, domani partecipazione ad una importante Commissione sui temi dell'occupa x.com