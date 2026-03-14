K2b Cisl Uil Arezzo | Esclusi dalla presentazione nonostante l’accordo di fusione firmato

Le sigle confederali CISL e UIL di Arezzo hanno denunciato di essere state escluse dalla presentazione di un documento, nonostante l’accordo di fusione fosse stato firmato. La protesta riguarda la mancata partecipazione alle fasi di presentazione e comunicazione ufficiale sulla fusione, che coinvolge le categorie e le parti interessate nel territorio. La questione riguarda direttamente le modalità di coinvolgimento e trasparenza dell’operazione.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Le sigle confederali CISL e UIL di Arezzo, insieme alle categorie contrattualmente competenti, prendono atto che in occasione della presentazione della nuova impresa sociale K2B, svoltasi ieri 13 marzo, si è scelto di invitare rappresentanti di tutte le forze politiche del territorio e il solo segretario generale della CGIL di Arezzo. Una decisione che ha escluso CISL e UIL, nonostante entrambe le organizzazioni siano firmatarie dell’accordo di fusione che ha portato alla nascita del nuovo soggetto. Il segretario confederale CISL Mauro Cerofolini e il coordinatore provinciale UIL Cesare Farinelli, insieme alle categorie interessate, prendono atto della scelta effettuata dagli organizzatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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