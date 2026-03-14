K2B CISL e UIL Arezzo | Esclusi dalla presentazione nonostante l’accordo di fusione firmato

Le sigle CISL e UIL di Arezzo, insieme alle categorie coinvolte, hanno denunciato di essere state escluse dalla presentazione dell’accordo di fusione, nonostante abbiano firmato un’intesa in merito. La situazione riguarda il gruppo K2B e si è verificata il 14 marzo 2026. Le organizzazioni sindacali hanno dichiarato di non essere state coinvolte nell’evento ufficiale, nonostante le intese precedentemente sottoscritte.

Arezzo, 14 marzo 2026 – Le sigle confederali CISL e UIL di Arezzo, insieme alle categorie contrattualmente competenti, prendono atto che in occasione della presentazione della nuova impresa sociale K2B, svoltasi oggi 13 marzo, si è scelto di invitare rappresentanti di tutte le forze politiche del territorio e il solo segretario generale della CGIL di Arezzo. Una decisione che ha escluso CISL e UIL, nonostante entrambe le organizzazioni siano firmatarie dell’accordo di fusione che ha portato alla nascita del nuovo soggetto. Il segretario confederale CISL Mauro Cerofolini e il coordinatore provinciale UIL Cesare Farinelli, insieme alle categorie interessate, prendono atto della scelta effettuata dagli organizzatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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