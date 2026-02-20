Caprarica | Carlo III deve abdicare per salvare il regno Andrea? Il tradimento alla Corona è punibile con l’ergastolo

Roma, 20 febbraio 2026 – "C’è chi ha perso la testa in una congiura, chi il trono in una rivoluzione. L’ex principe Andrea è il primo a finire in manette. In mille anni di storia monarchica non era mai successo". Antonio Caprarica, scrittore e popolare corrispondente della Rai a Londra per quasi 15 anni, è convinto che il clamoroso fermo del figlio preferito della Regina Elisabetta, coinvolto nel caso Epstein, sia una delle crisi più gravi per i Windsor. E che possa minacciare seriamente la stabilità della Corona. Sesso e segreti, la spy story del principe caduto: così la ‘cupola’ di Epstein rischia di travolgere la Casa reale Ex Principe Andrea arrestato, passò documenti riservati a Epstein Caprarica, questo ex bel ragazzo è sempre stato una figura imbarazzante per la monarchia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Caso Epstein, arrestato Andrea Mountbatten-Windsor per abuso d’ufficio. Re Carlo III: “La legge deve fare il suo corso”Andrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato per abuso d’ufficio, collegato alle accuse di coinvolgimento con Jeffrey Epstein.

Caso Epstein, re Carlo III scarica il fratello Andrea e si dice pronto a collaborare con la poliziaRe Carlo III si dice preoccupato per le nuove accuse contro il fratello Andrea.

Argomenti discussi: Arresto ex principe Andrea. Re Carlo: La giustizia deve fare il suo corso. Kate e William: Sosteniamo il re.

