Il 6 maggio 2023 si è svolta nell’abbazia di Westminster a Londra l’incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla. La cerimonia si è svolta secondo il rito anglicano dell’Eucaristia, durante la quale il sovrano è stato unto con olio sacro e ha ricevuto le regalie. L’evento ha visto la partecipazione di membri della famiglia reale e di altre personalità, confermando la tradizione della monarchia britannica.

L’incoronazione del re del Regno Unito Carlo III e della moglie, la regina Camilla, ebbe luogo il 6 maggio 2023 nell’abbazia di Westminster, a Londra. Carlo era asceso al trono il precedente settembre, a seguito della morte della madre, la regina Elisabetta II.La cerimonia fu strutturata secondo il rito anglicano dell’Eucaristia, con l’unzione di Carlo con olio sacro e la consegna delle regalie della Corona. Questo simboleggiò l’assunzione delle responsabilità spirituali e secolari del monarca. Camilla fu incoronata con una cerimonia più breve e semplice. Dopo la funzione, i membri della famiglia reale si spostarono verso Buckingham Palace in una processione solenne, apparendo poi sul balcone del palazzo.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 6 maggio, l’incoronazione di re Carlo III d’Inghilterra

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