Real Madrid Arbeloa categorico | Prestianni? La UEFA ha una grande opportunità! Su Vinicius e Mbappé dico questo

Alvaro Arbeloa ha commentato la presenza di Prestianni, affermando che la UEFA ha un'importante occasione per valorizzare i giovani talenti. Durante la conferenza stampa prima del match contro il Benfica, l’ex difensore ha parlato anche di Vinicius e Mbappé, sottolineando le loro qualità. La sfida tra le due squadre si avvicina e i tifosi attendono con ansia le scelte dei protagonisti in campo. La partita si gioca domani sera e tutto può succedere.

Caso Vinícius: la UEFA ferma Prestianni, squalifica shock prima del Real MadridPrestianni viene squalificato dalla UEFA a causa di un comportamento scorretto durante la partita, compromettendo la sua presenza contro il Real Madrid.

Squalifica di Prestianni per razzismo verso Vinicius: la decisione UEFA prima di Real Madrid-BenficaPrestianni è stato squalificato per aver rivolto insulti razzisti a Vinicius, provocando una modifica nel programma della prossima partita europea.

Real Madrid, Arbeloa: Prestianni? La UEFA ha una grande opportunità se vuole continuare a lottare contro il razzismoAlla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League contro il Benfica, Alvaro Arbeloa ha parlato ai microfoni di Sky Sport. gianlucadimarzio.com

Real Madrid, il caso Fran Garcia sta scuotendo la Liga! Con Arbeloa svolta in negativo, cosa sta accadendo al terzino spagnoloReal Madrid, il caso Fran Garcia sta scuotendo la Liga! Con Arbeloa svolta in negativo, cosa sta accadendo al terzino spagnolo La gestione tecnica di Álvaro Arbeloa al Real Madrid sta facendo discuter ... calcionews24.com

Bufera #RealMadridBenfica, a rischio il pranzo di gala per il caso razzismo. E i tifosi dell’Hajduk… x.com

Dall'Inghilterra, Cambiaso ancora obiettivo delle big: ci sono Liverpool, Manchester City e Real Madrid, la posizione della Juventus - facebook.com facebook