Nella partita di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, l’ex calciatore Arbeloa sarà in campo senza la presenza di Mbappé. La sfida, considerata una delle più importanti della competizione, si svolgerà sul palcoscenico più prestigioso d’Europa, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre in questa fase del torneo.

Il palcoscenico più prestigioso d'Europa si illumina per quella che molti definiscono una "finale anticipata". Questa sera, mercoledi 11 marzo alle ore 21, il Santiago Bernabéu farà da cornice all'andata degli ottavi di finale di Champions League che vedrà protagonisti Real Madrid e Manchester City. Una sfida che, oltre a mettere di fronte storia e ambizione, vede contrapposti due tecnici vincenti: Arbeloa e Pep Guardiola. Entrambe le squadre arrivano da un momento di forma strepitoso. I Blancos guidano la Liga, mentre i Citizens restano l'ostacolo più temibile per chi punta alla coppa delle grandi orecchie.

© Serieagoal.it - Champions League, Real Madrid-Manchester City: Arbeloa senza Mbappé

Rudy lage l sanfiltè sou Real Madrid vs Manchester city & kisa Vinicius Junior pral fè kont city

