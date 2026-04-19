Remigrazione burocrati di Bruxelles e pace | il discorso di Salvini non riscalda la piazza dei Patrioti

A Milano, durante l'evento 'Senza paura - In Europa padroni a casa nostra', Salvini ha parlato di remigrazione e ha criticato i cosiddetti 'burocrati di Bruxelles'. L'intervento si è svolto di fronte a una piazza che non si è riempita e senza la presenza di alleati di centrodestra. L'incontro è stato organizzato dai Patrioti europei e dalla Lega.

L'intervento di Matteo Salvini dal palco all'evento di Milano 'Senza paura - In Europa padroni a casa nostra', organizzato dai Patrioti europei e dalla Lega su remigrazione e contro i "burocrati di Bruxelles" è un mezzo flop: piazza Duomo non si riempie e gli alleati di centrodestra non si vedono.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Salvini in piazza coi Patrioti: noi gli unici avversari di Bruxelles Leggi anche: Remigrazione, Salvini a Milano con i patrioti Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Alla kermesse dei Patrioti Salvini rilancia il permesso di soggiorno a punti; Rimettere al centro gli interessi nazionali: Salvini guida il fronte anti-Bruxelles. Remigrazione, burocrati di Bruxelles e pace: il discorso di Salvini non riscalda la piazza dei PatriotiL’intervento di Matteo Salvini dal palco all’evento di Milano ‘Senza paura – In Europa padroni a casa nostra’, organizzato dai Patrioti europei e dalla Lega su remigrazione e contro i burocrati di ... fanpage.it Salvini in piazza coi Patrioti: noi gli unici avversari di BruxellesMilano, 18 apr. (askanews) – Gli slogan per la remigrazione e contro l'Eurabia e l’islamizzazione, fino alla Fortezza Europa che fu già slogan del nazismo. E poi tutti insieme sul palco, con le no ... askanews.it Remigrazione, gazebi di Futuro Nazionale a Ventimiglia e a Isolabona (Foto) "Abbiamo raccolto diverse adesioni come tesseramenti e oltre 100 firme", dice Baxa facebook In una piazza Duomo non da pienone, il vicepremier Salvini dice no alla Ue, apre al gas russo, smentisce Meloni su Ue e Russia, spinge sulla cacciata dei migranti mentre Forza Italia sfila contro la “remigrazione” senza regole. Poi dice: il governo è unito. Ecc x.com