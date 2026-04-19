Remigrazione burocrati di Bruxelles e pace | il discorso di Salvini non riscalda la piazza dei Patrioti

Da fanpage.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, durante l'evento 'Senza paura - In Europa padroni a casa nostra', Salvini ha parlato di remigrazione e ha criticato i cosiddetti 'burocrati di Bruxelles'. L'intervento si è svolto di fronte a una piazza che non si è riempita e senza la presenza di alleati di centrodestra. L'incontro è stato organizzato dai Patrioti europei e dalla Lega.

L'intervento di Matteo Salvini dal palco all'evento di Milano 'Senza paura - In Europa padroni a casa nostra', organizzato dai Patrioti europei e dalla Lega su remigrazione e contro i "burocrati di Bruxelles" è un mezzo flop: piazza Duomo non si riempie e gli alleati di centrodestra non si vedono.🔗 Leggi su Fanpage.it

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