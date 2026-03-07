Remigrazione alta tensione a Prato | raduno anti-migranti e 2 contromanifestazioni in centro

A Prato si sono svolti un raduno contro l’immigrazione e due contromanifestazioni nel centro città, generando tensione tra le parti coinvolte. La giornata è stata caratterizzata da momenti di agitazione pubblica, con presidi e cortei che si sono susseguiti lungo le strade principali. La situazione ha attirato l’attenzione di residenti e forze dell’ordine, che hanno monitorato attentamente gli eventi.

Momenti di agitazione che sono arrivati in una giornata carica di significato per la città. Nella mattinata, infatti, in piazza Santa Maria delle Carceri si era svolta la cerimonia commemorativa in ricordo degli scioperi del marzo 1944 e dei 133 cittadini pratesi che vennero rastrellati per le strade e nelle fabbriche dalle truppe naziste e fasciste, per essere deportati verso i campi di lavoro di Mathausen ed Ebensee. Prato nella morsa della tensione. In città si sono infatti svolte tre manifestazioni in contemporanea, in tre piazze del centro. Una è quella promossa dal "Comitato Remigrazione e Riconquista", inizialmente prevista in piazza Europa ma poi spostata in piazza Ciardi.