Nella sfida tra Bayern e Psg, il risultato finale è stato di 1-1, con il punteggio complessivo che ha portato alla vittoria del team francese nella doppia sfida, grazie al risultato più favorevole nel secondo match. La partita di ritorno non ha riproposto il grande spettacolo del 5-4, e il Bayern ha mostrato difficoltà difensive rispetto ai rivali. Kompany, però, non era a conoscenza di questa differenza tra le due squadre.

Bayern-Psg è finita 1-1. Al ritorno la partita delle meraviglie (il 5-4) non c’è stata. Kompany però non lo sapeva. E il suo Bayern l’ha cominciata come se fossero ancora in Villa Comunale, con la difesa tutta oltre la metà campo. Per il Psg è stato un gioco da ragazzi servire in profondità Kvara che se n’è andato felice come un bambino, ha messo al centro e Dembelé ha segnato. Kompany era tranquillo, pensava che si sarebbe giocato come la settimana scorsa. Ma Luis Enrique aveva altri programmi. Il suo Psg sa difendere eccome. C’è un tempo per dare spettacolo e mostrare un tipo di calcio, e c’è un tempo per dimostrare che sa anche chiudere gli spazi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Psg sa difendere, il Bayern no. E in finale va il Psg (è una bomba senza Mbappé)

La VENDETTA dei TIFOSI del BAYERN contro il PSG

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