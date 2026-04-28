La semifinale di andata tra Parigi e Monaco si è giocata con alcune assenze importanti, tra cui quella del tecnico del Monaco squalificato. I bookmaker hanno già stabilito le quote per la possibile finale tra il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco, considerata come un'anticipazione della sfida decisiva. La partita ha visto i padroni di casa mantenere un leggero vantaggio, mentre le scommesse indicano le preferenze degli scommettitori riguardo al risultato finale.

Semifinale di andata a Parigi tra Luis Enrique e Kompany (squalificato): i tedeschi avevano già vinto la stessa sfida nel super girone di qualificazione La Champions League entra nel vivo e a Parigi è in programma una sorta di finale anticipata tra il Psg e il Bayern, gara di andata delle semifinali del torneo. Un bis dello scontro già vinto dai tedeschi nel maxi girone di qualificazione. Scopriamo pronostico e quote Psg-Bayern in programma martedì 28 aprile alle ore 21. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! I francesi stanno difendendo il titolo conquistato in finale la stagione scorsa contro l'Inter e hanno l'arrivo a Budapest come obiettivo di stagione oltre, naturalmente, al titolo in Ligue 1.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Psg-Bayern è una finale anticipata: ecco come finirà per i bookie

PSG vs Bayern — Who Takes The Final Ticket #football #championsleague

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