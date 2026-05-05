Bayern-Psg chi va in finale? Il pronostico della semifinale di ritorno

Si avvicina la sfida di ritorno tra Bayern e PSG all'Allianz Arena, con le due squadre pronte a scendere in campo dopo la partita di andata. I tifosi sono in fermento, aspettando di scoprire quale delle due formazioni riuscirà a conquistare la finale. La sfida si svolgerà nelle prossime ore e sarà decisiva per il passaggio alla fase successiva della competizione europea.

Grande attesa per la semifinale di ritorno in programma all'Allianz Arena: si parte dallo spettacolare 5-4 dell'andata per i francesi Dopo lo spettacolare 5-4 per il Psg nella semifinale di andata della Champions League, ecco il ritorno all'Allianz Arena di Monaco di Baviera: in palio la finale del torneo tra Kompany e Luis Enrique, che deve difendere il titolo. Scopriamo pronostico e quote di Bayern-Psg in programma mercoledì 6 maggio alle ore 21. Si riparte, dunque, dallo spettacolare e molto discusso 5-4 dell'andata a favore dei francesi, che ad un certo punto avevano tre gol di vantaggio sui rivali. La rimonta del...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bayern-Psg, chi va in finale? Il pronostico della semifinale di ritorno Barcellona-Atletico Madrid 0-2: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Leggi anche: Bayern Monaco vs Psg, ritorno semifinale Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Bayern-Psg, Luis Enrique punta la seconda finale di fila e la difesa del titolo: il pronosticoGrande attesa per la semifinale di ritorno in programma all'Allianz Arena di Monaco di Baviera: si parte dallo spettacolare 5-4 dell'andata per i... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: PSG-Bayern 5-4: la scienza dietro una tra le partite più folli della storia; Paris - Bayern 5-4: PSG in vantaggio dopo una semifinale epica; Champions League, Psg-Bayern Monaco 5-4: Kvara e Dembélé show, Diaz tiene aperta la qualificazione; Psg-Bayern Monaco, semifinale show: 5-4 e un Kvaratskhelia in grande spolvero. Bayern Monaco-Psg: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions LeagueDopo il pirotecnico 5-4 dell'andata al Parco dei Principi, Kompany e Luis Enrique si giocano il pass per la finale nel secondo e decisivo round all'Allianz Arena ... tuttosport.com Bayern-PSG pronostico e quote: padroni di casa a caccia della rimontaIl Bayern Monaco riuscirà a ribaltare il 5-4 dell'andata e ad approdare in Finale di Champions? Scopri il pronostico su Bayern-PSG del nostro esperto ... calciomercato.com E' il portoghese Joao Pinheiro l'arbitro designato dall'Uefa per Bayern Monaco-Psg, il ritorno della semifinale in programma mercoledì alle 21 (all'andata hanno vinto i parigini 5-4). #ANSA - facebook.com facebook Risposta poderosa della Serie A a Psg-Bayern x.com