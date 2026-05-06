In una recente trasmissione televisiva, il professore ha utilizzato la metafora di una pistola posizionata sul tavolo degli imputati per illustrare il ruolo dei geni nella salute. Ha affermato che non è corretto considerare il DNA come una condanna certa alle malattie, sottolineando che la salute non è un destino già scritto. La puntata ha affrontato il tema delle influenze genetiche e delle scelte alimentari.

Che ci sta a fare una pistola sul tavolo degli imputati dell’alimentazione? L’ultima puntata di Crude Verità, il format di TV Loft con Franco Berrino ed Ennio Battista, entra in un terreno dove spesso ci rifugiamo per sentirci al sicuro, o per rassegnarci, i geni: tutto dipende da loro e niente possiamo fare per cambiare il nostro destino di salute. Eppure, proprio nelle ultime settimane, nuove analisi sulla longevità pubblicate su Science dal biofisico Ben Shenhar e colleghi hanno ribadito un punto chiave: la genetica pesa molto meno di quanto immaginiamo, mentre stile di vita e ambiente giocano un ruolo determinante nel modo in cui invecchiamo e ci ammaliamo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il prof Berrino e la metafora della pistola: “Non è vero che siamo prigionieri del nostro Dna, la nostra salute non è un destino già scritto. I geni non dicono: ti ammalerai sicuramente”

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