DNA a 49 euro | i test genetici in farmacia stanno cambiando la nostra salute e la nostra privacy

In molte farmacie comunali sono comparsi nuovi kit in cartone riciclato che offrono la possibilità di analizzare il DNA a un prezzo di circa 49 euro. Questi test genetici vengono venduti tra prodotti tradizionali come aspirine e sciroppi, segnando un cambiamento nelle offerte disponibili ai clienti. La presenza di questi dispositivi modifica l’atmosfera e l’offerta di servizi nelle farmacie.

L’odore di alcol etilico e carta termica delle farmacie comunali non è più lo stesso. Tra un’aspirina e uno sciroppo per la tosse, oggi spuntano piccoli kit in cartone riciclato che promettono di decodificare l’ultima nostra frontiera: il DNA. Con meno di cinquanta euro, il cittadino può accedere a una mappatura dei polimorfismi genetici che fino a un decennio fa avrebbe richiesto un budget da dipartimento universitario e settimane di attesa. La salute sta scivolando, quasi senza rumore, dal concetto di cura del sintomo a quello di ottimizzazione algoritmica della cellula. Questa democratizzazione dell’analisi genomica trasforma il bancone sotto casa in un avamposto di frontiera. 🔗 Leggi su Panorama.it

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