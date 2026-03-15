Stadium Mirandola conclude la stagione regolare del campionato di A3 di pallavolo maschile con una partita alle 18 al PalaSimoncelli contro la capolista Conad Reggio Emilia. La gara si svolge senza implicazioni per le classifiche di entrambe le squadre, dato che i risultati sono già stati decisi. La partita si tiene comunque nel rispetto del calendario previsto.

La Stadium Mirandola chiude la stagione regolare del campionato di A3 di pallavolo maschile, ospitando alle 18 al PalaSimoncelli la capolista Conad Reggio Emilia in una gara assolutamente inutile, visto che per entrambe le formazioni i giochi sono ormai ampiamente fatti. Futuro. Se i reggiani sono ormai da tempo sicuri del primo posto in classifica nel girone bianco, e più in generale nella classifica avulsa di A3 che darà loro il vantaggio dell’eventuale bella in casa, anche la Stadium ormai sa che il proprio destino lo dovrà andare a cercare per la terza volta consecutiva in un pericolosissimo playout, di cui però conoscerà il destino solo questa sera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Stadium, c’è la capolista. Ma il destino è già scritto

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