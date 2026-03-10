Guerra in Iran prezzi di benzina e gasolio alle stelle | ecco dove conviene fare il pieno a Livorno

A Livorno, i prezzi di benzina e gasolio sono aumentati sensibilmente a causa dello scoppio della guerra in Iran. In pochi giorni, le quotazioni del petrolio sono salite, determinando un aumento dei costi di carburante nelle stazioni di servizio della città. La variazione si riflette nelle tariffe praticate ai consumatori, rendendo più costosi i rifornimenti di benzina e gasolio.

Il rialzo delle quotazioni del petrolio a seguito dello scoppio del conflitto sta causando un aumento generale del carburante Caro pieno, quanto mi costi. Lo scoppio della guerra in Medio Oriente ha causato nell'arco di pochi giorni un forte aumento delle quotazioni del petrolio che, di conseguenza, ha innescato un vertiginoso meccanismo di aumento dei prezzi del carburante in molti paesi europei. La benzina infatti ha superato ampiamente i 2 euro al litro, mentre il gasolio in modalità servito in alcuni impianti della città è andato in alcuni casi anche oltre i 2,3 euro. Una situazione difficile da sostenere per i consumatori che, in queste ore, stanno assistendo ad un forte e continuo aumento dei prezzi nelle varie stazioni di rifornimento della città. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Terni, rincari guerra: immediato aumento di benzina e gasolio oltre i due euro. Dove conviene fare il pieno

Guerra in Iran, salgono i prezzi per benzina, gasolio e gpl: quanto costa in più un pieno per l'auto

