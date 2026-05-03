Il prezzo della benzina oggi sale quello del diesel è stabile L’effetto dei nuovi tagli differenziati alle accise sul carburante

Da quotidiano.net 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il prezzo della benzina è aumentato rispetto ai giorni scorsi, mentre quello del diesel è rimasto invariato. La proroga del taglio delle accise, con modifiche differenziate, è stata adottata dal governo con l’obiettivo di ridurre la differenza tra i costi dei due carburanti. La misura mira a influenzare i prezzi praticati nelle stazioni di servizio, ma i risultati concreti si vedono ancora in modo parziale.

Roma, 3 aprile 2026 – L’effetto che il governo voleva ottenere dalla proroga del taglio delle accise “rimodulate” era quello di avvicinare i prezzi di benzina e diesel. Ed è quello che sta avvenendo. Il costo della benzina alla pompa sta salendo e quello del diesel è sostanzialmente stabile andando così a ridurre la differenza fra i due carburanti. https:www.quotidiano.netvideoin-vistameloni-prorogato-il-taglio-delle-accise-per-altre-3-settimane-irxqcv7b Il taglio delle accise “rimodulato”. Il governo, il 30 aprile, ha infatti prorogato il taglio delle accise sui carburanti confermando a 20 centesimi quello del diesel ma abbassando da 20 a 5 centesimi quello per la benzina.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Il prezzo della benzina oggi sale, quello del diesel è stabile. L’effetto dei nuovi tagli differenziati alle accise sul carburante

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