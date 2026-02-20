L’OLIMPO LETTERARIO | Il Premio Strega

Il Premio Strega ha annunciato i finalisti di quest’anno, una decisione presa dopo settimane di valutazioni intense da parte della giuria. La scelta si è concentrata su sei opere che affrontano temi attuali come l’immigrazione e il cambiamento climatico. Tra gli autori in corsa ci sono scrittori già noti e volti emergenti, tutti con storie che interessano il pubblico. L’annuncio ufficiale si terrà il prossimo mese, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori da tutta Italia. La competizione si fa sempre più serrata.