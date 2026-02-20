L’OLIMPO LETTERARIO | Il Premio Strega
Il Premio Strega ha annunciato i finalisti di quest’anno, una decisione presa dopo settimane di valutazioni intense da parte della giuria. La scelta si è concentrata su sei opere che affrontano temi attuali come l’immigrazione e il cambiamento climatico. Tra gli autori in corsa ci sono scrittori già noti e volti emergenti, tutti con storie che interessano il pubblico. L’annuncio ufficiale si terrà il prossimo mese, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori da tutta Italia. La competizione si fa sempre più serrata.
Dopo la guida ai principali premi letterari che trovate qui su NerdPool, continuiamo il viaggio nell’ Olimpo Letterario entrando nel cuore del premio italiano per eccellenza: il Premio Strega. Se c’è un riconoscimento che ogni anno riesce davvero a spostare l’attenzione su un libro (e spesso anche le vendite) è questo. Amato, criticato, discusso: lo Strega è uno di quei premi che fanno parlare ancora prima di arrivare alla finale. Ma come è nato? E come funziona? Le origini. Il Premio Strega nasce nel 1947 da un’idea di Maria Bellonci insieme a Guido Alberti, imprenditore e proprietario dell’azienda che produce il celebre Liquore Strega. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Leggi anche: Sono tanti gli eventi che celebrano l’ottantesimo compleanno del premio letterario italiano più prestigioso. E per l’occasione, la serata finale del Premio Strega cambia location
Leggi anche: La corsa al premio letterario più ambito d'Italia entra nel vivo. Dalla storia di Gramsci e Pertini alle atmosfere surreali e familiari, i titoli e i temi che aprono le celebrazioni per gli ottant'anni del Premio StregaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’uragano. Sole, fulmini e saette: a Cosenza la presentazione del libro di Lucio Presta · CosenzaChannel.it; Premio Strega 2026, tra i candidati c’è anche un abruzzese; Cucina d'Ampezzo: alla scoperta di Rachele Padovan - EFA News; L’OLIMPO LETTERARIO | International Booker Prize.
Dopo il primo gruppo di 16 libri annunciato la settimana scorsa, tocca al secondo gruppo di titoli proposti dagli Amici della domenica al Premio Strega 2026... - facebook.com facebook
ACQUA SPORCA di Nadeesha Uyangoda proposto da Gaia Manzini al Premio Strega 2026. x.com