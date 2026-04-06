Il Premio Strega torna a Latina Con una novità esclusiva

Il Premio Strega torna a Latina dopo il successo dell’edizione dello scorso anno. Questa volta, la manifestazione si arricchisce di una novità esclusiva, annunciata di recente da Lievito, che ha confermato la collaborazione con la Fondazione Bellonci. La manifestazione si svolgerà nella città, coinvolgendo autori e pubblico, e rappresenta un appuntamento importante per il panorama letterario italiano.

Quest’anno gli studenti pontini saranno nella giuria dello Strega giovani. Il 27 aprile nell’ambito della rassegna Lievito l’appuntamento con lo Strega tour e la presentazione dei dodici finalisti Dopo il successo dello scorso anno, il Premio Strega torna a Latina. Con “grande soddisfazione” in questi giorni Lievito ha infatti annunciato la rinnovata collaborazione con la Fondazione Bellonci. Oltre all’evento con Daniele Silvestri del 2 maggio, è stato quindi presentato un'altra delle iniziative di punta dell’11esima edizione della rassegna: lo Strega tour che sarà nuovamente nel capoluogo pontino in occasione dell’80esima edizione del Premio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Mazzucco, al Premio Strega 2026 torna il romanzo, meno autofiction e memorieL'elemento più rilevante di quest'anno è il ritorno del romanzo. Il ritorno della storia, e delle storie, e la parallela contrazione di narrazioni autobiografiche, memorie familiari e/o di auto-ficti ... ansa.it

Libro candidato al Premio Strega Europeo, "La chiamata. Storia di una donna argentina" (SUR), racconta — tra inchiesta e romanzo — la storia di Silvia Labayru rapita nel 1976 in Argentina, durante la dittatura di Videla, e costretta a dare alla luce la sua prima facebook

Ecco i libri candidati al Premio Strega 2026 Un appuntamento che, da ottant’anni, racconta l’evoluzione della letteratura italiana, tra nuove voci, grandi autori e storie capaci di attraversare il tempo. Quale titolo ti incuriosisce di più Scrivicelo qui x.com