Il pollo di Trilussa e le cure mediche

In Lombardia, i cittadini destinano una quota significativa di risorse alla sanità rispetto ad altre regioni italiane. Tuttavia, ci sono persone che hanno deciso di ridurre le spese in questo settore. La questione dei costi sanitari riguarda quindi sia l’aumento della spesa che le scelte individuali di risparmio. La discussione si concentra sui livelli di investimento pubblico e sulle decisioni di chi cerca di limitare le spese mediche.

Spendiamo tanto. Almeno rispetto alle altre regioni italiane. Ma c’è chi ha smesso di spendere. Parliamo del denaro sborsato dai cittadini lombardi per la sanità. In media dal nostro portafoglio escono 1.000 euro all’anno, secondo l’ultimo rapporto “Sussidiarietà e.salute”. Ecco, sussidiarietà. All’epoca di Roberto Formigoni governatore, più di un mantra. Ora, forse, il concetto viene citato un po’ meno meno, ma la collaborazione (e il finanziamento attraverso il sistema dell’accreditamento) fra pubblico e privato resta il pilastro della macchina sanitaria lombarda. Che ha punte di eccellenza, di sicuro, ma anche meccanismi da oliare con una certa decisione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il pollo di Trilussa e le cure mediche Notizie correlate Cervello e IA: nasce la nuova rete che rivoluziona le cure mediche? Cosa sapere Nasce a Roma la società ISNeT con oltre cento professionisti per la neuromodulazione. Crans-Montana, la Svizzera chiede il conto all’Italia: “Vogliamo 100mila franchi per le cure mediche ai feriti”La mutua svizzera chiede all’Italia il corrispettivo di circa 108 mila euro per le spese dei feriti del rogo di Crans-Montana. Panoramica sull’argomento Si parla di: Maccastorna, il comune più ricco d'Italia (senza un bar né un negozio). Lo smog e il pollo di TrilussaLa fonte è sicuramente autorevole. Arpa Lombardia ha messo nero su bianco che il 2023 per la nostra regione è stato, da lunga pezza, l’anno migliore sul fronte della qualità dell’aria. Tutto l’opposto ... ilgiorno.it Quando il costo della vita dipende anche dai quartieriNon è necessario richiamare alla memoria il pollo di Trilussa quello per il quale se io mangio due polli al giorno e tu nessuno, finisce che mangiamo un pollo a testa per ricordare la provvisorietà ... ilmattino.it