Reggio Emilia | sprint PNRR l’80% dei progetti da 112 milioni è pronto

A Reggio Emilia, l’80% dei progetti finanziati con circa 112 milioni di euro nel quadro del PNRR è stato completato. Il Comune si avvicina così a una fase cruciale di avanzamento, segnando un passo importante in vista della trasformazione urbana e sociale del territorio. I lavori sono in corso e l’obiettivo è di concludere le iniziative entro i tempi stabiliti.

Il Comune di Reggio Emilia si prepara a chiudere un capitolo fondamentale per la trasformazione urbana e sociale del territorio, con il raggiungimento di una soglia decisiva nei progetti finanziati dal Pnrr. A meno di due mesi dalla scadenza fissata per il 30 giugno, l’amministrazione ha confermato che oltre l’80% degli interventi previsti è già stato completato o si trova nelle fasi finali di esecuzione. Il piano complessivo, che spazia dall’edilizia pubblica alla digitalizzazione, mobilita un investimento totale di 112 milioni di euro per la città. La geografia degli investimenti tra scuole, urbanistica e mobilità. L’impatto economico di questa stagione di lavori si manifesta attraverso una distribuzione capillare delle risorse su diversi pilastri della vita cittadina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Emilia: sprint PNRR, l’80% dei progetti da 112 milioni è pronto Notizie correlate Leggi anche: Ricerca sanitaria. Emilia-Romagna da podio, 35 progetti e 14 milioni Nel forziere del Pnrr. Progetti per 67 milioni. Asili, sport, verde, mura. La mappa dei cantieriCon la conclusione dei lavori interni alla Qualquonia, Pisa si avvia a chiudere un altro cantiere legato al Pnrr. Una raccolta di contenuti Pnrr: a Reggio Emilia interventi per 112 milioni, oltre l’80% conclusiREGGIO EMILIA – Il Comune di Reggio ha fatto il punto sugli interventi targati Pnrr, in vista della scadenza del prossimo 30 giugno: interventi per 112 milioni di euro complessivi. Ben 62 interventi d ... reggionline.com Pnrr, a Reggio Emilia interventi per oltre 112 milioni di euroBen 62 interventi di edilizia pubblica per la maggior parte realizzati o in via di conclusione, a cui si aggiungono 10 progettazioni di tipo sociale e 16 progetti di innovazione digitale, per un finan ... sassuolo2000.it