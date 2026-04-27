Dopo la conclusione della fase principale del Pnrr, le risorse destinate al Sud sono disponibili per ulteriori interventi di sviluppo. Le cifre confermano che il territorio potrà contare su fondi specifici per sostenere progetti e investimenti. Tuttavia, si segnala la necessità di un’accelerazione nelle procedure di spesa per garantire un utilizzo efficace di queste risorse.

La buona notizia è che, finita la lunga stagione del Pnrr, al Mezzogiorno non mancheranno le risorse per continuare a crescere. Nel Documento di Finanza Pubblica, approvato dal governo e inviato a Bruxelles, c’è un capitolo ad hoc destinato proprio alle politiche di coesione, una dote destinata per almeno l’80% alle aree del Mezzogiorno. E non si tratta di cifre di poco conto: fra il 2025 e il 2029, solo per quanto riguarda il Fondo di Sviluppo e Coesione, sono sul tavolo oltre 52 miliardi di euro. A cui aggiungere i 42,6 miliardi di euro dei fondi strutturali che, considerando anche il cofinanziamento nazionale, portano il valore...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sud, tesoretto dopo il Pnrr: ma serve una spesa sprint

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