Il pubblico ministero di Bologna ha chiesto una condanna a sei mesi di carcere per un ex medico coinvolto in un caso di lesioni personali. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe causato danni permanenti a una paziente durante un intervento medico. L’udienza si è svolta oggi in tribunale, con la discussione delle prove presentate e le testimonianze raccolte. La sentenza è prevista nei prossimi giorni.

Il pubblico ministero di Bologna, Luca Venturi, ha chiesto una condanna a sei mesi per Stefano Stracciari, ex medico e chirurgo estetico radiato dall’Ordine, a processo per lesioni colpose ai danni di una 45enne che nel suo studio di Pianoro si era sottoposta a un intervento di posizionamento dei fili di trazione agli zigomi, ma si ritrovò il volto sfigurato dall’olio di silicone (vietato dal 1993), utilizzato illecitamente, secondo l’accusa. Il magistrato Venturi ha chiesto che l’ex medico sia condannato per lesioni gravi, mentre l’avvocato che assiste la vittima, Luca Portincasa, ha chiesto alla giudice, Natalia Finzi, di condannarlo per lesioni gravissime, reato che prevede una pena più alta, fino a due anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il pm contro l’ex medico: "Sfigurò la paziente, sei mesi di carcere"

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