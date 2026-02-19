Nessy Guerra condannata in Egitto per adulterio | sei mesi di carcere rischio affidamento per la figlia

Nessy Guerra è stata condannata in Egitto a sei mesi di detenzione per adulterio, un fatto che ha attirato l’attenzione dei media italiani. La causa è legata a una denuncia presentata da un conoscente locale, che ha portato alla sua cattura e al processo. La donna, residente in Italia, si trovava in vacanza a Hurghada quando è stata arrestata. La condanna ha suscitato molte reazioni, mentre si attende il suo rientro in Italia. Nessy Guerra si trova attualmente in attesa di eventuali appelli.

Perché Nessy Guerra è stata condannata in Egitto?. Il tribunale di Hurghada ha condannato Nessy Guerra a sei mesi di carcere per adulterio. Una decisione che ribalta mesi di udienze e riapre una vicenda già archiviata in passato. “Non sto bene, diciamolo chiaro”, ha dichiarato la giovane italiana dopo aver appreso la sentenza. Il procedimento, già discusso due volte in Procura e precedentemente archiviato, sarebbe stato riattivato su impulso dell’ex marito, con testimonianze che la difesa definisce false. Secondo il racconto della donna, uno dei testimoni avrebbe addirittura sostenuto di aver commesso adulterio con lei. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

