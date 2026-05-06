Il 15 settembre 2001, in Germania, durante un test, un pilota perse il controllo della vettura e colpì un’altra monoposto, spingendola in testacoda. L’incidente portò a conseguenze che rimasero impresse nella memoria collettiva, anche perché il pilota coinvolto dichiarò di aver voluto smettere per punirsi e di essere stato salvato dall’intervento di un altro concorrente. Questa vicenda rimane uno dei momenti più discussi di quella giornata.

Alex Tagliani è entrato nella storia suo malgrado per essere il pilota che il 15 settembre 2001 in Germania travolse la monoposto in testacoda di Alex Zanardi. L’incidente nel quale Zanardi per poco non morì e nel quale ci rimise entrambe le gambe. Canadese di origini italiane, vive ancora in Canada. E per la morte di Zanardi è stato intervistato da Emanuela Audisio per Repubblica. E’ un racconto straziante, il suo, di due vite sospese da un attimo. Poi ricomposte dal tempo. Racconta che quando piombò su Zanardi andava oltre i 340 all’ora, “a quell’epoca le Indy avevano 1.000 cavalli. Ho visto con la coda dell’occhio sinistro la vettura di Alex rientrare lentamente in pista, era finita sull’erba dopo aver slittato in uscita dai box.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il pilota che “spezzò in due” Zanardi: “Volevo smettere per punirmi, Alex mi ha salvato”

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