Morto Alex Zanardi il pilota e atleta paralimpico che ha insegnato all' Italia a non mollare mai

Da gazzetta.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto Alex Zanardi, noto pilota e atleta paralimpico che ha rappresentato l’Italia nelle competizioni internazionali. Nel 2001 ha subito un grave incidente che gli ha portato la perdita di entrambe le gambe. Dopo l’incidente, si è dedicato con successo allo sport paralimpico, vincendo otto medaglie d’oro ai Giochi. La sua carriera ha ispirato molte persone e ha lasciato un segno nel mondo dello sport e della disabilità.

È scomparso a 59 anni Alex Zanardi: ex pilota automobilistico (44 gare in F.1), straordinario atleta paralimpico, dopo che in un incidente in pista nel 2001 perde entrambe le gambe, esempio di resistenza e amore per la vita. Il 19 giugno 2020, durante una staffetta di beneficenza in handbike rimane coinvolto in un incidente vicino a Pienza. Torna a casa nel 2021.  Talento e carattere, fin da bambino. Nato a Bologna nell’ottobre del 1966, Alessandro Zanardi è cresciuto in un contesto umile, da mamma Anna, sarta, e da papà Dino, idraulico. Ancora piccolissimo si trasferisce con la famiglia a Castel Maggiore, dove cresce appassionato di Formula 1 in una terra di motori e velocità.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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