Morto Alex Zanardi il pilota e atleta paralimpico che ha insegnato all' Italia a non mollare mai

È morto Alex Zanardi, noto pilota e atleta paralimpico che ha rappresentato l’Italia nelle competizioni internazionali. Nel 2001 ha subito un grave incidente che gli ha portato la perdita di entrambe le gambe. Dopo l’incidente, si è dedicato con successo allo sport paralimpico, vincendo otto medaglie d’oro ai Giochi. La sua carriera ha ispirato molte persone e ha lasciato un segno nel mondo dello sport e della disabilità.

È scomparso a 59 anni Alex Zanardi: ex pilota automobilistico (44 gare in F.1), straordinario atleta paralimpico, dopo che in un incidente in pista nel 2001 perde entrambe le gambe, esempio di resistenza e amore per la vita. Il 19 giugno 2020, durante una staffetta di beneficenza in handbike rimane coinvolto in un incidente vicino a Pienza. Torna a casa nel 2021. Talento e carattere, fin da bambino. Nato a Bologna nell’ottobre del 1966, Alessandro Zanardi è cresciuto in un contesto umile, da mamma Anna, sarta, e da papà Dino, idraulico. Ancora piccolissimo si trasferisce con la famiglia a Castel Maggiore, dove cresce appassionato di Formula 1 in una terra di motori e velocità.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Morto Alex Zanardi, il pilota e atleta paralimpico che ha insegnato all'Italia a non mollare mai Notizie correlate Leggi anche: Addio a Alex Zanardi: l'ex pilota e atleta paralimpico aveva 59 anni Leggi anche: Addio ad Alex Zanardi, celebre pilota e atleta paralimpico: un “supereroe” dei nostri tempi Contenuti e approfondimenti Si parla di: Messner non paga l’affitto del suo museo sulle Dolomiti dal 2012: arriva un conto da 200 mila euro. E' morto Alex Zanardi, il campione oltre ogni limiteE' morto Alex Zanardi. Lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa de ... rainews.it Alex Zanardi è morto, addio al campione dell'impossibile. Aveva 59 anniAlex era un vero supereroe dei nostri tempi: pilota di F1 poi di Formula Cart un incidente gli portò via le gambe. Divenne allora un campione paralimpico di handbike con 4 ori paralimpici e 12 mondial ... corriere.it